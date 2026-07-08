"Les trésors des favorites des rois de France" dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5

Vendredi 10 juillet 2026 à 21:05 sur France 5, Sophie Jovillard vous dévoilera "Les trésors des favorites des rois de France" dans un documentaire qui présente quatre femmes comme des figures visionnaires, intelligentes et dotées d'un caractère fort, qui ont exercé une influence majeure sur l'Histoire et incarné une forme précoce de pouvoir féminin dans un monde d'hommes.

Les favorites des rois Louis XIV et Louis XV ont fait naître des styles si éclatants qu’elles fascinent le monde entier. Les plus grands musées européens et américains s’arrachent leurs portraits tandis que les objets qui leur ont appartenu figurent parmi les plus cotés sur le marché de l’art. Pour ces femmes exceptionnelles dont ils étaient éperdument amoureux, les rois de France ont fait naître des merveilles.

Quatre d’entre elles ont particulièrement marqué l’histoire. Madame de Montespan, issue de la plus grande noblesse, illuminera littéralement le début du règne de Louis XIV. Madame de Maintenon, à l’issue d’une irrésistible ascension, deviendra son épouse secrète et le restera durant trente-deux ans. Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, sera l’une des mécènes les plus influentes du XVIIIe siècle, allant jusqu’à jouer, avant l’heure, le rôle officieux de ministre de la Culture. Jeanne du Barry, enfin, avait un style et un goût si sûrs qu’il convient aujourd’hui de porter sur elle un regard nouveau.

Bien plus que de simples maîtresses, ces femmes visionnaires au caractère bien trempé ont bouleversé leur temps. Tolérées par les reines, adulées par les rois, c’est au travers de leurs plus beaux trésors qu’elles nous apparaissent ici. Au château de Versailles, elles disposaient d’appartements somptueux, récemment restaurés. Elles ont initié aussi certains des plus beaux chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles : en favorisant, par exemple, l’essor de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres mais aussi en meublant avec soin leurs nombreuses et luxueuses résidences.

Ce documentaire propose de suivre, pas à pas, ces quatre grandes favorites royales, de Versailles à Saint-Cyr, mais aussi dans quelques-uns des plus beaux châteaux de France : Maintenon, Oiron ou Champs-sur-Marne. Découvrir leurs meubles et leurs objets personnels, conservés dans nos plus beaux musées ou provenant de collections privées, est une façon de les éclairer d’un jour nouveau. Longtemps mal regardées par l’histoire, elles sont en réalité à l’origine de ce qui caractérise aujourd’hui le pouvoir au féminin.