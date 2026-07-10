"Les 100 lieux qu'il faut voir" en Côte Atlantique, dimanche 12 juillet 2026 sur France 5

Dimanche 12 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage sur la Côte Atlantique à l'heure de la Belle Époque.

En compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir, "Les 100 lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en France dans des lieux hors des sentiers battus, en plus des sites emblématiques.

Inédit • La Côte Atlantique à l'heure de la Belle Époque

Partons à la découverte de la Côte Atlantique, à l’heure de la Belle Époque. Cette période, qui s’étend de la fin du 19eme siècle à la première guerre mondiale, a connu l’essor des stations balnéaires qui font encore aujourd’hui la joie des vacanciers.

De La Baule où la villégiature huppée dans la région a commencé, à Noirmoutier, en passant par Saint-Nazaire et son patrimoine portuaire unique, redécouvrons cette page d’histoire, en compagnie d’habitants de la région heureux de la ressusciter…

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro "Larzac, le génie des templiers".