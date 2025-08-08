recherche
Documentaires

"Les 100 lieux qu'il faut voir" dans le Larzac dimanche 10 août 2025 sur France 5

vendredi 8 août 2025
"Les 100 lieux qu'il faut voir" dans le Larzac dimanche 10 août 2025 sur France 5

Dimanche 10 août 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la série documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage dans le Larzac sur les pas de l'Ordre des Templiers.

La douzième saison de cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

Sept films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Larzac : le génie des Templiers

Sept siècles après leur disparition, les chevaliers du Temple continuent de fasciner.

À la fois hommes d’église et hommes d’armes, beaucoup de légendes sulfureuses et de croyances ont circulé à leur sujet notamment celle d’un trésor caché. Et c’est dans le Larzac, qu’ils ont fondé, au XIe siècle, l’une de leur plus grande commanderie depuis laquelle ils ont ensuite rayonné, élargissant leur périmètre jusqu’à posséder une grande partie du territoire le long de la voie romaine aboutissant à Millau. Ces richesses ont permis à l’Ordre des Templiers de renforcer sa présence en Terre Sainte.

Il subsiste un patrimoine unique autour de cinq sites emblématiques. Un parcours le long de villages médiévaux, au cœur des Grands Causses, terre d'agro pastoralisme, classée patrimoine mondial de l’Unesco.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Les 100 lieux qu'il faut voir - Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel".

Dernière modification le vendredi, 08 août 2025 12:59
