"Sale temps pour la planète" dans les Pyrénées, lundi 13 juillet 2026 sur France 5

Lundi 13 juillet 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection "Sale temps sur la planète" : « Pyrénées, alerte venue des sommets » réalisé par Morad Ait-Habbouche.

"Sale temps pour la planète", la série documentaire emblématique de France Télévisions, revient cet été pour une 19ème saison inédite.

Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, elle étudie les conséquences des changements climatiques à travers la planète.

21.05 • Pyrénées, alerte venue des sommets

Dans les Pyrénées, les glaciers disparaissent sous nos yeux. Longtemps considérés comme éternels, ces géants de glace vivent aujourd’hui leurs dernières décennies. À travers les regards croisés de scientifiques, de bergers, de pilotes, de naturalistes et d’habitants du massif, ce film nous plonge au cœur d’une montagne en pleine métamorphose.

Depuis son cockpit, Philippe Alamy survole les sommets pyrénéens qu’il observe depuis près de vingt ans. D’en haut, le constat est sans appel : les glaciers s’effacent, les neiges se raréfient et les paysages changent à une vitesse inédite. Pour cet amoureux de la montagne, la disparition annoncée de ces géants de glace est bien plus qu’un bouleversement paysager : elle annonce une transformation profonde de tout l’écosystème pyrénéen.

Au plus près des glaciers, Pierre René, l’un des derniers glaciologues du massif, accompagne une expédition singulière sur le glacier d’Ossoue. Entre relevés scientifiques et collecte d’objets libérés par la fonte, il tente de transmettre la mémoire de ces mondes glacés avant leur disparition. Car derrière la perte des glaciers se cache un enjeu majeur : celui de l’eau, ressource essentielle pour les vallées et les activités humaines.

À mesure que la glace recule, de nouveaux paysages apparaissent. Botanistes et chercheurs observent ces territoires inédits pour comprendre ce que deviendront les sommets de demain. Prairies d’altitude, nouvelles espèces végétales, évolution des usages pastoraux : les Pyrénées entrent dans une période de transition dont personne ne connaît encore véritablement l’issue.

En première ligne face à ces bouleversements, les bergers s’adaptent déjà. Sources qui s’assèchent, pâturages fragilisés, besoins croissants en eau : le pastoralisme, qui façonne les paysages pyrénéens depuis des siècles, doit réinventer ses pratiques pour préserver un équilibre devenu plus fragile que jamais.

Plus bas dans les vallées, les conséquences du changement climatique se manifestent également par une multiplication des événements extrêmes. Crues torrentielles à Lourdes ou Barèges, glissements de terrain, effondrement des routes ou inondations rappellent combien la montagne et ses habitants sont désormais exposés à de nouveaux risques.

Pourtant, au cœur de ces transformations, des initiatives émergent. Scientifiques, élus, associations et acteurs locaux expérimentent de nouvelles solutions pour restaurer les milieux naturels, protéger la biodiversité et renforcer la résilience des territoires.

Face à l’urgence climatique, les Pyrénées deviennent un laboratoire à ciel ouvert où se dessine l’avenir des montagnes européennes. Entre fascination pour ces paysages grandioses et prise de conscience de leur fragilité, comment habiter et préserver une montagne qui change plus vite que jamais ?

21:55 • Jura, un massif sous pression (rediffusion)

Il suffit de prendre de la hauteur pour s’en rendre compte : le massif du Jura se métamorphose. Entre les lignes sombres des épicéas, des trouées inattendues laissent passer la lumière. Là où s’étendaient autrefois des massifs denses, la canopée s’effiloche, trouée par des clairières nouvelles, souvent silencieuses. Ce ne sont pas des tempêtes qui ont balayé les arbres, ni l’homme venu exploiter la ressource. C’est un insecte, minuscule et discret, mais dont l’impact est immense : le scolyte.

Dans ces paysages vallonnés, les bouleversements climatiques se manifestent déjà dans le quotidien. Ici, la neige disparaît lentement mais sûrement. Dans la station de Piquemiette, à Métabief, les remontées mécaniques ne tourneront bientôt plus : la station, victime du réchauffement climatique, vient de fermer un tiers de ses remontées mécaniques. Comme tant d’autres domaines de basse altitude, elle n’est plus viable économiquement.

Mais là où certains voient la fin, d’autres imaginent un nouveau départ.