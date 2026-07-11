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"Au cœur de l'événement - Les fêtes de Bayonne" sur NOVO19 lundi 13 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 214
"Au cœur de l'événement - Les fêtes de Bayonne" sur NOVO19 lundi 13 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera le second épisode de la série documentaire "Au cœur de l'événement" qui va vous faire découvrir coulisses d’un des rendez-vous estivaux les plus mythiques de France.

NOVO19 vous propose de plonger au cœur des événements qui rythment la vie des territoires Français dans cette série documentaire inédite en trois épisodes.

Au cœur de l'événement  Les fêtes de Bayonne

Chaque été, au mois de juillet, la ville de Bayonne s’enflamme. Pendant cinq jours et cinq nuits, ce bastion du Pays basque accueille plus d’un million de « festayres » venus de toute la France et de l’étranger. Vêtus de blanc et ceinturés de rouge, ils envahissent les rues, les places et les quais pour célébrer les Fêtes de Bayonne.

Ce mastodonte mobilise des milliers d’agents municipaux et de bénévoles, ainsi que 900 membres des forces de sécurité. Entre courses de vaches, tournois de pelote, défilés de chars et spécialités gastronomiques locales, la ville devient un véritable décor vivant, l’un des plus grands rassemblements festifs d’Europe

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 15:47
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