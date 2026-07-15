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"Les années 80, une génération de tubes" sur France 3 vendredi 17 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 juillet 2026 173
"Les années 80, une génération de tubes" sur France 3 vendredi 17 juillet 2026 (vidéo)

Pourquoi les années 80 fascinent-elles toujours autant quarante ans après ? Réponse vendredi 17 juillet 2026 à 21:10 sur France 3 dans le document « Les années 80, une génération de tubes ».

Les années 80, une génération de tubes nous replonge totalement dans cette époque joyeuse, surprenante, provocante et parfois grave. Une véritable immersion qui s’achève sur ce qu’il en reste aujourd’hui : une richesse incroyable de tubes inoubliables.

Cette décennie, la dernière sans Internet, sans portable est synonyme d'insouciance, de liberté. Une époque où l'on ose tout. Rien n'est censuré, aseptisé.

Certains peuvent choquer et provoquer pendant que d'autres révolutionnent la société. Mais les années 80 ont avant tout changé le cours de l'histoire de la chanson française : clips, Top 50, radios libres, Zénith, compact disc… et une avalanche de tubes indémodables.

Les années 80, une génération de tubes nous raconte cette fabuleuse histoire avec les plus belles archives, mais aussi les plus rares. Les années 80, des années que nous ne vivrons plus jamais. À part dans ce documentaire exceptionnel.
Dernière modification le mercredi, 15 juillet 2026 12:23
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