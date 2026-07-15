Le documentaire "Matisse et Lydia" d'Élisabeth Kapnist à revoir sur France 5 vendredi 17 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026 à 21:00, France 5 rediffusera "Matisse et Lydia" un documentaire qui retrace la relation intime, artistique et professionnelle hors du commun entre le célèbre peintre français Henri Matisse et sa muse, modèle et assistante sibérienne, Lydia Delectorskaya.

Le film raconte l’histoire d’une jeune femme venue de Sibérie, Lydia Delectorskaya, qui croise le regard d’un très grand peintre. Elle devient sa muse et son modèle. De cette rencontre naîtront des dessins à profusion, des tableaux, des chefs-d’œuvre.

Lydia Delectorskaya entre comme assistante au service de Matisse en 1932. Le peintre la remarque, elle devient vite son modèle. Source d’inspiration inépuisable pour les peintures, dessins, gravures, Lydia aura posé pour plus de quatre-vingts tableaux et des centaines de dessins.

Le rôle de Lydia auprès de Matisse pendant plus de vingt ans permet d’éclairer le processus de création de l’artiste et la façon rigoureuse dont était organisée sa vie au quotidien. Sans elle, Matisse n’aurait pas connu cette miraculeuse et foisonnante « seconde vie ».

« Quand je m’ennuie, je peins un portrait de Madame Lydia, je la connais comme l’alphabet. »

Jusqu’à la disparition du peintre en 1954, Lydia ne cesse de créer les meilleures conditions de vie qui vont lui permettre de produire ses ultimes chefs-d’œuvre : la chapelle de Vence, et ses gouaches découpées, reconnues comme les grandes créations du XXe siècle.

C’est à partir des deux livres écrits par Lydia D. qui regorgent de détails sur le peintre et leur quotidien que ce documentaire se compose au plus près de ce qu’a été́ leur vie. Le regard que Lydia pose sur Matisse est le point de vue initial de ce récit. Mais, comme en écho, la voix de Matisse se fait entendre à travers ses écrits, ses propos et ses correspondances ; précieux recueil de réflexions sur son rapport au monde et à son art qui révèle l’homme dans ses questionnements, ses doutes et ses certitudes.