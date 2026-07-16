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"Les 20 chanteuses préférées des Français" à revoir sur W9 samedi 18 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 juillet 2026 45
"Les 20 chanteuses préférées des Français" à revoir sur W9 samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026 à 21:100 sur W9, Jérôme Anthony vous proposera de (re)découvrir le classement des "20 chanteuses préférées des Français".

Grâce à un classement établi sur la base d'un grand sondage IFOP, W9 vous propose un documentaire exceptionnel sur les 20 chanteuses préférées des Français.

Présenté par Jérôme Anthony, retrouvez des divas, des virtuoses, des audacieuses, des jeunes pousses... Toute la diversité de la chanson féminine francophone se reflète dans ce classement.

Ce documentaire retrace l'histoire des 20 chanteuses qui ont marqué les Français. De Lara Fabian et son célèbre « Je t'aime » à Céline Dion avec « My heart will go on » en passant par Angèle et son très contemporain « Balance ton quoi », Jain, Christine and The Queens ou encore Cœur de Pirate, ces artistes ont réussi à créer un lien unique avec le public. Derrière ces femmes se cachent des voix de légende, des chansons mythiques mais aussi des histoires insoupçonnées. Ce sont aussi des auteures, compositrices et interprètes engagées qui ont su faire entendre leur voix pour faire avancer la société.

Quelle chanteuse s'est hissée à la première place et a su conquérir le cœur des Français ?

Dernière modification le jeudi, 16 juillet 2026 12:44
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