"Le mystère d'Oak Island" samedi 18 juillet 2026 sur RMC Découverte

Samedi 18 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x11 • Réaction en chaîne

Pendant que Dumas s'occupe de l'eau, l'équipe décide d'explorer davantage la grotte d'Aladin.

Plus tard, Rick rejoint Gary Drayton, expert en détection de métaux, et Alex Lagina dans le marais pour poursuivre l'excavation de la route de pierre. En creusant, l'équipe met au jour un grand crochet auquel des chaînes sont attachées.

Épisode 11x12 • Branche

Rick Lagina, Billy Gerhardt et Gary Drayton poursuivent leurs recherches au bout de la route de pierre. Le docteur Ian Spooner les rejoint car ils ont remarqué une quantité inhabituelle de tourbe recouvrant le sable de la zone. Il pense que cet endroit a servi de plate-forme pour tirer les bateaux sur la plage et les décharger.