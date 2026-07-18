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"Le souffle de vie" avec Natoo à la rencontre des baleines à bosse sur France 4 lundi 20 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 130
"Le souffle de vie" avec Natoo à la rencontre des baleines à bosse sur France 4 lundi 20 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026 à 21:00, France 4vous fera découvrir le voyage intime et immersif de Natoo, vidéaste et créatrice de contenu, en Polynésie française à la rencontre des baleines à bosse.

En Polynésie, alors que les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes du Pacifique, Natoo s'immerge dans une expérience hors du temps. Aux côtés de l'association scientifique Oceania et des habitants de Tahiti et Moorea, elle découvre un écosystème façonné par des récits ancestraux et un lien profond au vivant. Les hommes et les femmes qu'elle rencontre portent en eux une passion communicative et des traditions vivantes, capables d'émouvoir autant que d'interroger.

Entourée de ses proches, cette traversée devient autant une aventure collective qu'une épopée intime. Un voyage qui interroge nos émotions, la transmission et ce qui nous relie les uns aux autres. Car si les baleines sont au cœur du récit, c'est bien la vie, sous toutes ses formes, qui en est le vrai sujet.

Le souffle de vie se distingue par une photographie somptueuse, des images sous-marines à couper le souffle et une bande-son qui épouse chaque instant avec justesse.

Plus qu'un documentaire sur les baleines, c'est une ode à la rencontre, au partage et à la beauté du monde marin, une invitation à ralentir pour mieux regarder ce qui nous dépasse.

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