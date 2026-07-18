recherche
Documentaires

"Pearl Harbor, l'histoire vraie d'une attaque surprise" sur RMC Découverte lundi 20 juillet 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 203
"Pearl Harbor, l'histoire vraie d'une attaque surprise" sur RMC Découverte lundi 20 juillet 2026 (vidéo) © RMC Production

Lundi 20 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire « Pearl Harbor, l'histoire vraie d'une attaque surprise » qui confronte la réalité historique de cet événement à sa représentation dans le film blockbuster "Pearl Harbor" de Michael Bay.

Dimanche 7 décembre 1941, au petit matin. Sous le soleil paradisiaque de l'archipel d'Hawaï, le Japon attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. La baie subit un terrible déluge de feu. Tous les cuirassés présents sont touchés. L'un d'entre eux, l'USS Arizona, explose avec plus d'un millier d'hommes à son bord.

Mener un tel raid au milieu de l'océan à partir de porte-avions, c'est du jamais vu dans l'histoire militaire : la surprise est totale. En deux vagues éclairs, les 350 appareils japonais mitraillent et bombardent Pearl Harbor sans rencontrer de véritable résistance.

Cet événement provoque une émotion considérable aux États-Unis qui déclarent aussitôt la guerre à l'Empire du Soleil levant. Cette entrée en guerre va changer le cours de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le destin des États-Unis.

Cette bataille, l'une des plus emblématiques de l'histoire, a évidemment interpellé Hollywood. Dernière production en date : Pearl Harbor, du réalisateur Michael Bay, avec ses personnages inspirés de la réalité comme les deux pilotes, héros du film, interprétés par Ben Affleck et Josh Hartnett.

Avec ses nombreux emprunts à la réalité historique, le blockbuster a-t-il respecté les faits ou a-t-il pris des libertés ?

Grâce à l'éclairage des meilleurs experts, nous allons questionner la véracité de certaines scènes ou mettre en lumière des faits ignorés par cette superproduction. Entre fiction, mythes et réalité, que s'est-il vraiment passé ce 7 décembre 1941 ?
Cette info vous a été utile ?
(0 Avis)
Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 14:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

18 juillet 2026 - 14:49

Sur le même thème...

&quot;Sale temps pour la planète&quot; en Ille-et-Vilaine, lundi 20 juillet 2026 sur France 5

"Sale temps pour la planète" en Ille-et-Vilaine, lundi 20 juillet 2026 sur France 5

18 juillet 2026 - 12:20

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vi…

18 juillet 2026 - 14:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...