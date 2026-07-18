"Pearl Harbor, l'histoire vraie d'une attaque surprise" sur RMC Découverte lundi 20 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 20 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire « Pearl Harbor, l'histoire vraie d'une attaque surprise » qui confronte la réalité historique de cet événement à sa représentation dans le film blockbuster "Pearl Harbor" de Michael Bay.

Dimanche 7 décembre 1941, au petit matin. Sous le soleil paradisiaque de l'archipel d'Hawaï, le Japon attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. La baie subit un terrible déluge de feu. Tous les cuirassés présents sont touchés. L'un d'entre eux, l'USS Arizona, explose avec plus d'un millier d'hommes à son bord.

Mener un tel raid au milieu de l'océan à partir de porte-avions, c'est du jamais vu dans l'histoire militaire : la surprise est totale. En deux vagues éclairs, les 350 appareils japonais mitraillent et bombardent Pearl Harbor sans rencontrer de véritable résistance.

Cet événement provoque une émotion considérable aux États-Unis qui déclarent aussitôt la guerre à l'Empire du Soleil levant. Cette entrée en guerre va changer le cours de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le destin des États-Unis.

Cette bataille, l'une des plus emblématiques de l'histoire, a évidemment interpellé Hollywood. Dernière production en date : Pearl Harbor, du réalisateur Michael Bay, avec ses personnages inspirés de la réalité comme les deux pilotes, héros du film, interprétés par Ben Affleck et Josh Hartnett.

Avec ses nombreux emprunts à la réalité historique, le blockbuster a-t-il respecté les faits ou a-t-il pris des libertés ?

Grâce à l'éclairage des meilleurs experts, nous allons questionner la véracité de certaines scènes ou mettre en lumière des faits ignorés par cette superproduction. Entre fiction, mythes et réalité, que s'est-il vraiment passé ce 7 décembre 1941 ?