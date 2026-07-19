'La folie des piscines : la nouvelle passion des Français" sur RMC Story mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera le premier épisode de la série documenaire « La folie des piscines : la nouvelle passion des Français ».

Une piscine dans son jardin ! La nouvelle passion des Français !

Dans cette série documentaire, vous allez découvrir treize piscines très différentes les unes des autres : des piscines sophistiquées à des piscines plus accessibles, avec des techniques différentes : piscine bétonnée, container, coque moulée ou bassin naturel. Des piscines hors norme et uniques en leur genre !

Chaque pisciniste devra répondre aux défis des propriétaires : toboggan, cascade, brasero, espace détente... Tous les éléments ont été mis en place pour relever les différents défis.

Épisode 1

Suivez la construction de piscines hors normes, portées par des piscinistes prêts à relever tous les défis de leurs propriétaires.

Jorge Martinez est le patron de HDP. Personnage récurrent du programme, il a déjà construit cinq piscines, dont la sienne. Jorge habite avec sa femme, qui est aussi sa collaboratrice, et leurs trois enfants, dans une belle propriété de Caissargues, dans le Sud de la France. La maison possède un terrain de six mille mètres carrés. Le pisciniste a donc décidé de construire sa propre piscine, en forme libre, avec une cascade, un spa à débordement et un toboggan...

Géraldine et Éric, un couple de quinquagénaires, ont toujours vécu dans le Sud de la France et, dans chacune de leurs maisons, ils avaient une piscine. Lors de l'achat de leur nouvelle demeure à Seillans, en construire une s'est imposé comme une évidence. Les amoureux pourront en profiter pleinement, à deux ou avec leurs petits-enfants...