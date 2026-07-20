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"Qui som", un portrait intime et familial de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias sur France 3 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 juillet 2026 223
"Qui som", un portrait intime et familial de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias sur France 3

À découvrir dans "L'heure D" ce lundi 20 juillet 2026 à 22:40 sur France 3, « Qui som », un documentaire réalisé par Salvador Sunyer qui suit le parcours intime et artistique de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, les fondateurs de la célèbre compagnie de spectacle vivant Baro d’evel.

Camille et Blaï, partenaires à la scène comme dans la vie, ont conquis le public international avec les performances inclassables de leur compagnie, Baro d’evel.

Quand le Festival d'Avignon leur confie une nouvelle création, ils ressentent le besoin de réinterroger le sens même de leur engagement artistique. Commence alors un voyage intérieur d’une exigence inédite, saisi par le regard rare d'un réalisateur immergé à leurs côtés durant plusieurs années.

Note d’intention de Salvador Sunyer

Qui som est un film que j’ai réalisé avec le cœur, comme un cri face au désespoir. Le film a mis plus de dix ans à voir le jour. Entre-temps,mes deux filles sont nées, renforçant en moi la nécessité vitale de croire en l’avenir. 

Qui som raconte le processus créatif le plus ambitieux de Baro d’evel, mais il est avant tout un portrait intime : celui d’une famille, de personnes que j’admire profondément et que j’aime, saisies à un moment précis de leur existence. Filmer cela aujourd'hui me semble être un geste profondément politique. Comme le dit Camille Decourtye, « ce sont nos territoires intérieurs, nos mondes intimes, qui façonneront le paysage social de demain ». 

Je suis convaincu que cette histoire peut toucher profondément toute personne qui, à l’image de ses protagonistes, ressent le besoin de continuer à chercher la lumière dans un monde qui s’assombrit. 

Dernière modification le lundi, 20 juillet 2026 10:19
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