"Archives secrètes - Les Phénix" à revoir sur France 4 lundi 27 juillet 2026

Dans ce numéro de la collection "Archives secrètes" rediffusé lundi 25 juillet 2026 à 21:00 ur France 4, Laurent Delahousse vous propose de découvrir des archives inédites qui retracent les destins de Charles Aznavour, Renaud, Annie Girardot et Claude Nougaro, tous revenus au sommet après l'épreuve.

Conquérir le public, atteindre le haut de l’affiche et y rester, les personnalités dont nous allons vous raconter l’histoire ont toutes connu le tourbillon de la gloire puis des passages à vide, des traversées du désert et finalement des renaissances inespérées. Le retour sur le devant de la scène a été plus intense encore, exacerbé par l’absence et le manque, pour ces phénix.

Charles Aznavour a percé très tardivement après des vents contraires. Il n’a jamais lâché et a fini par gagner.

Fragilisé par une extrême mélancolie, le chanteur Renaud a plongé à plusieurs reprises et s’est relevé à chaque fois.

Alors qu’elle était une actrice populaire, Annie Girardot a pris un chemin artistique qui l’a éloignée un temps des plateaux de cinéma. Elle a retrouvé le succès au théâtre.

Enfin, le chanteur Claude Nougaro a été remercié par sa maison de disques faute de ventes. Il a fait mentir ceux qui le disaient fini en sortant le tube « Nougayork ».

Ces revanches sur la vie ont été filmées, photographiées par des proches qui ont accepté de nous confier leurs trésors, des images inédites qui éclairent ces parcours incroyables faits d’ombre et de lumière.