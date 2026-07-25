"Sale temps pour la planète" en Normandie, lundi 27 juillet 2026 sur France 5

Lundi 27 juillet 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection "Sale temps sur la planète" : « Normandie, là où la terre recule » réalisé par Morad Ait-Habbouche.

"Sale temps pour la planète", la série documentaire emblématique de France Télévisions, revient cet été pour une 19ème saison inédite.

Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, elle étudie les conséquences des changements climatiques à travers la planète.

21.05 • Normandie, là où la terre recule

En Normandie, le littoral fascine autant qu’il inquiète. Falaises majestueuses, plages de galets, terres agricoles… Ici, la nature est partout. Mais sous l’effet du dérèglement climatique, ce paysage en apparence immuable vacille.

À bord de l’ULM de Sylvain, le film s’ouvre sur la Côte d’Albâtre. Vue du ciel, la beauté est saisissante. Mais très vite, un autre regard s’impose : celui de l’érosion. Les falaises reculent, les blocs s’effondrent, et le trait de côte disparaît lentement. Ce décor spectaculaire est aussi un territoire fragile.

À Quiberville-sur-Mer, la mer a déjà frappé. À plusieurs reprises, les tempêtes ont submergé un camping pourtant éloigné du rivage. Face à ces assauts répétés, la commune a fait un choix radical : déplacer entièrement le site à l’intérieur des terres. Une décision emblématique d’un nouveau rapport au risque.

Plus loin, à la Pointe du Siège, les élus font un pari audacieux : laisser la nature reprendre ses droits. Restaurer les zones humides plutôt que construire des digues, redonner de l’espace à la mer pour mieux en atténuer la violence.

À Caen, c’est toute une vision de la ville qui est remise en question. Sur la presqu’île, les projections climatiques ont bouleversé les projets d’aménagement. Les élus imaginent désormais un urbanisme temporaire, pensé pour évoluer, voire disparaître d’ici quelques décennies.

Mais ailleurs, la situation est encore plus critique. À Étretat, les digues s’affaiblissent. À Dieppe, les infrastructures reculent. À Criel-sur-Mer, des dizaines de maisons sont menacées, plongeant habitants et élus dans une impasse.

Face à ces bouleversements, une question demeure : qui doit payer le prix de l’adaptation ?

Dans les terres, des réponses émergent. Le bocage normand, longtemps délaissé, retrouve toute son utilité pour retenir l’eau, protéger les sols et préserver la biodiversité.

Agriculteurs et producteurs s’adaptent, entre sécheresses, pluies extrêmes et nouvelles maladies. Même les symboles vacillent : le camembert au lait cru et les vergers normands sont à leur tour fragilisés.

Face à ces transformations, habitants, scientifiques et élus expérimentent et inventent. En Normandie, il ne s’agit plus seulement de préserver un territoire, mais d’apprendre à vivre avec un monde qui change.

21:55 • Alsace, un terroir en mouvement (rediffusion)

L’Alsace se transforme en un véritable laboratoire vivant de l’adaptation au changement climatique. Face aux bouleversements qui touchent leurs terres, les Alsaciens redéfinissent leur manière de vivre, de cultiver et de créer, tout en tissant des liens plus forts avec la nature.

De la viticulture à la culture du chou, de l’agriculture durable à l’hôtellerie écoresponsable, chaque secteur trouve des solutions innovantes pour s’adapter aux nouvelles réalités climatiques.