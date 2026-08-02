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"Une maison, un artiste" : Matisse, la maison de l’homme du Nord sur France 5 dimanche 2 août 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 404
"Une maison, un artiste" : Matisse, la maison de l’homme du Nord sur France 5 dimanche 2 août 2026

Dimanche 2 août 2026 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Henri Matisse.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette série documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revenir à la source de leurs créations, et partager avec eux quelques moments de leur vie.

Edvard Munch, dans la lumière des fjords

On associe souvent le peintre Henri Matisse à la lumière du Sud, celle de la côte d’Azur et de la méditerranée aux couleurs éclatantes. Pourtant son œuvre prend racine dans le Nord de la France.

Sa famille à sa naissance, en 1869, s’installe à Bohain-en-Vermandois, à quelques kilomètres de Cambrais. Le père d’Henri est grainetier. La mère tient une droguerie, au rez-de-chaussée de la maison familiale. Henri Matisse va vivre dans cette maison les 20 premières années de sa vie.

C’est un enfant plutôt distrait, rêveur, ses terrains de jeu sont le grenier de la graineterie où il passe des heures avec son jeune frère à faire le poirier sur les sacs de grains.

Mais c’est un enfant, puis un jeune homme à la santé fragile, souvent malade et en 1890, à l’âge de 20 ans, une crise d’appendicite va sceller son destin… Sa mère lui offre une palette de peinture. Il ne la quittera plus. Lorsqu’il découvre le plaisir de peindre, la lumière du nord si contrastée en été et les neiges abondantes en hiver vont inspirer ses premiers tableaux.

Bohain se transforme à cette époque en centre important du tissage et en fabrication de tissus décoratifs. Tous ces motifs floraux ou orientalisants, omniprésents dans la ville, vont marquer durablement l’imaginaire du jeune Matisse : on les retrouve dans une grande partie de ses tableaux. Plus tard, devenu l’un des chefs de file du fauvisme, il accorde une place centrale aux aplats colorés et aux motifs décoratifs, héritage direct de cet environnement textile.

« Les étoffes m’ont toujours aidé à comprendre la couleur et le rythme dans la peinture. »

Avec la participation de :

Mariana Cambier, responsable de la maison familiale Henri Matisse à Bohain-en-Vermandois.

Dominique Szymusiak, ex-conservatrice du Musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

Sophie Leflamanc, directrice du Musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

Emilie Ovaere-Corthay, ex-conservatrice au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

Pierre Pothron, artiste peintre à Lesquielles Saint Germain.

Dernière modification le dimanche, 02 août 2026 12:33
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