"La folie des piscines : la nouvelle passion des Français" sur RMC Story mardi 4 août 2026

Mardi 4 août 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera le troisième épisode de la série documentaire « La folie des piscines : la nouvelle passion des Français ».

Une piscine dans son jardin ! La nouvelle passion des Français !

Dans cette série documentaire, vous allez découvrir treize piscines très différentes les unes des autres : des piscines sophistiquées à des piscines plus accessibles, avec des techniques différentes : piscine bétonnée, container, coque moulée ou bassin naturel. Des piscines hors norme et uniques en leur genre !

Chaque pisciniste devra répondre aux défis des propriétaires : toboggan, cascade, brasero, espace détente... Tous les éléments ont été mis en place pour relever les différents défis.

Épisode 3

Karine a 47 ans. Pendant plus de 20 ans, son mari et elle ont tenu un restaurant à Annecy. Il y a deux ans, le couple a décidé de tout plaquer pour s’installer dans un petit village dans les Cévennes. Karine et son mari souhaitent profiter de leur nouveau lieu de vie. Afin d’en profiter au maximum, construire une piscine est un projet indispensable ! Ils auront le sentiment d’être en vacances toute l’année…

Sallie et Geoff, 58 et 66 ans, artiste et musicien américains, sont tombés amoureux de la France il y a 5 ans. Ils ont acheté une magnifique propriété du 19e siècle pour y passer leur retraite. Ils vont y faire construire un bassin naturel afin qu’il soit en accord avec le cadre naturel et ancien de leur maison…