"Les enfants sans terre" de René Ballesteros à voir sur France 3 lundi 3 août 2026

À découvrir dans "L'heure D" lundi 3 août 2026 à 22:40 sur France 3, « Les enfants sans terre » un documentaire qui suit la quête d'identité et de mémoire des enfants chiliens d'origine Mapuche adoptés à l'étranger, révélant un pan méconnu de l'histoire de l'adoption internationale et la spoliation culturelle d'un peuple autochtone.

En France, Juan rêve de la mort d’une vieille inconnue. Plus tard, il apprend que sa mère biologique est décédée cette nuit-là. En Suède, Daniel découvre qu’il a été déclaré mort à la naissance. Ils partent à la recherche de leur terre natale oubliée, dans le sud du Chili.

En fouillant dans les histoires de leurs mères respectives, ils dévoilent l’histoire oubliée d’un peuple indigène et l’époque « dorée » de l’adoption internationale où 20 000 enfants chiliens, pour la plupart d’origine Mapuche, ont été envoyés en adoption à l’étranger.

Note d’intention de René Ballesteros

Avant de faire des films, j'ai travaillé comme psychologue clinicien, ce qui influence ma pratique documentaire : atteindre la subjectivité des personnages grâce à une écoute patiente. En allant vers le spécifique, vers la particularité de chaque histoire, on gagne en profondeur, on atteint une vision plus large. En suivant le fil d’un rêve, Les enfants sans terre nous mène vers un voyage à la recherche d’une famille, d’une mère perdue, jusqu’aux entrailles de la terre Mapuche, au sud du Chili.

Le peuple Mapuche est l’ethnie précolombienne la plus importante en nombre et influence culturelle au Chili. Son territoire était vaste – du sud chilien à l’actuelle pampa argentine. Fin XIXᵉ, la naissante république chilienne a entrepris une guerre d’extermination. Chassés de leurs terres, leurs cultures et forêts brûlées, ils ont capitulé. Ensuite, il fallait les « civiliser », les « évangéliser ». Les enfants étaient arrachés à leurs familles, envoyés dans des internats, leur langue et leur culture interdites. Mais elle a survécu. Dans leur langue et la tradition des rêves.

Les pewma (rêves) ont un rôle central dans la culture mapuche, ils sont une extension de la vie diurne ; l’art de raconter et d’interpréter les rêves est exercé au quotidien. C’était la surprise de la rencontre avec Juan, qui se savait à peine chilien, peut-être indigène. Les rêves de Juan – sa mère, son enfance enfouie – portent, guident vers la terre. Comme une survivance, malgré l’arrachement.

Les enfants sans terre est le voyage des adoptés Mapuche vers leur terre. Le chemin de Juan – sentier émaillé de rêves – sert de fil rouge et chaque personnage – Nicolas, Ester, Melissa, Daniel, Jeanne De, Francisco, Alicia – éclaire sa propre terre, incarne un côté de l’histoire, un versant de la montagne voilée.