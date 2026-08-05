"Les routes de l'impossible" en Mongolie sur France 5 vendredi 7 août 2026

Vendredi 7 août 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la série "Les routes de l'impossible" dont la destination cette semaine sera la Mongolie.

Depuis vingt ans, Les Routes de l'impossible raconte le monde à travers celles et ceux qui vivent dans ses territoires les plus reculés ou les plus fragiles. Cette nouvelle saison montre comment les grands bouleversements du monde, notamment environnementaux, transforment leur quotidien.

Du Bangladesh à la Mongolie, du Cambodge au Vanuatu en passant par la Colombie, la série donne à voir les effets très concrets des bouleversements qui traversent notre époque, notamment climatiques, en partageant le quotidien de celles et ceux qui les vivent.

Une immersion sans filtre auprès d'hommes, de femmes et d'enfants qui permet de mieux comprendre le monde à travers leurs histoires, leurs choix, leurs combats et leur capacité d'adaptation face à un environnement en perpétuelle évolution. Ces cinq destinations, pourtant très différentes, racontent une même réalité : celle de populations contraintes de s'adapter à un monde qui change plus vite qu'elles.

21:00 • Mongolie, les nomades des sommets

Au cœur des montagnes glacées de l’Altaï, dans l’ouest de la Mongolie, une famille de nomades s’apprête à affronter l’épreuve la plus dangereuse de l’année : une transhumance de 120 kilomètres à travers la neige, le froid et les tempêtes. Pour sauver leurs troupeaux de la famine, Bazarbay, Talap et leurs proches doivent conduire près de 200 animaux vers leurs pâturages d’été. Parmi eux, Daryn, 7 ans, vit son premier grand voyage. Bouleversé après la vente de son cheval adoré, le petit garçon reçoit une mission de son père : veiller sur « Doudou », un jeune veau fragile, et sur une chèvre prête à mettre bas. Une responsabilité qui va le faire grandir plus vite que prévu.

Autour de lui, les adultes affrontent des conditions extrêmes. Son oncle redoute de voir les températures plonger sous les 30 °C. Les chameaux s’effondrent sous leur chargement, les véhicules tombent en panne et les bourrasques menacent à chaque instant le convoi. Mais au-delà de cette aventure hors normes, c’est tout un mode de vie qui vacille. Le dérèglement climatique bouleverse les cycles de la nature et fragilise des familles qui vivent depuis des siècles en harmonie avec leur environnement.

Deux autres numéros en rediffusion

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir deux autres numéros :

21.55 • Inde-Bangladesh, les colères du fleuve Brahmapoutre

Des cimes de l’Himalaya jusqu’à l’océan Indien, le fleuve Brahmapoutre s’étire sur 2900 km, traversant la Chine, l’Inde et le Bangladesh. Cent millions de personnes peuplent ses berges et en dépendent directement pour leur survie.

22.50 • Namibie, le chaudron du diable

La Namibie est un gigantesque territoire vaste comme presque deux fois la France, il est l’un des pays les moins peuplés du monde. Il compte moins de trois millions d’habitants. Sur les routes chaotiques du nord-ouest du pays, et sous un soleil de plomb, des femmes de la tribu Himba se rendent à des funérailles entassées à l’arrière d’un vieux pick-up.