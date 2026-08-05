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"J’irai dormir chez vous" en Nouvelle-Zélande vendredi 7 août 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 151
"J’irai dormir chez vous" en Nouvelle-Zélande vendredi 7 août 2026 sur RMC Découverte

Vendredi 7 août 2026 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de voir ou de revoir sur RMC Découverte un numéro de "J’irai dormir chez vous" de 2011 tourné en Nouvelle-Zélande.

Le baroudeur et sa mythique chemise rouge débarquent en Nouvelle-Zélande.

Après quelques tentatives, il s'attire la sympathie d'un couple qui l'invite chaleureusement et lui raconte la culture autour du tatouage. Comme à son habitude, Antoine veut rencontrer des habitants authentiques loin de l'agitation touristique. Direction l'Ile du Sud.

Pour finir son périple, Antoine se rend dans une région où vivent les Maoris. Il erre dans une petite ville déserte avant de tomber sur Nikora qui l'invite pour une interview à la radio locale. Dans cette ambiance détendue et conviviale, le globe-trotter rencontre les vrais habitants du coin. La nuit sera longue et festive au milieu de chants bien arrosés.

Décidément, le véritable sens de l'accueil se trouve où aux quatre coins de la planète !

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 12:53
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