“Fort Boyard” : les nouvelles épreuves qui attendent les candidats cet été sur France 2

Samedi 11 juillet à 21:05, Olivier Minne donnera le coup d'envoi sur France 2 la nouvelle saison, la 31ème, du jeu estival “Fort Boyard”. Voici les nouvelles épreuves qui attendent cette année les candidats.

Malgré plusieurs semaines de retard dûes à la crise senitaire, les tournages de cette nouvelle saison de “Fort Boyard” ont débuté le 13 juin dernier. Cette nouvelle saison apporte comme chaque année son lot de nouveautés, après les nouveaux personnages, découvrons les nouvelle épreuves imaginées par Père Fouras pour empêcher les candidats de mettre la main sur ses précieux Boyards.

Le cabinet de Tata Fouras

Tata Fouras était la vieille tante du Père Fouras. Elle avait un cabinet sur le Fort où elle exerçait ses talents ésotériques: Spiritisme, médium, voyance... Aujourd’hui Tata Fouras, n’est plus parmi nous... mais son esprit hante encore les lieux.

Un candidat rentre dans la cellule...pour faire apparaître la clé́, rien de plus simple, il doit s’assoir à la table de Tata Fouras, frotter sa boule magique, et dire « Tata Fouras, Tata Fouras, es-tu là ? Si tu es là, donne-moi la clé́ ».

C’est alors que la clé́ apparait au centre de la table et la chaise sur laquelle se trouve le candidat, hantée par les esprits, se met à tourner autour de la table, empêchant ainsi le candidat de se saisir de la clé́.

Le turbo basket

Le candidat, accroché à des élastiques est projeté́ dans les airs de manière à traverser toute la longueur du Fort.

Son but, parvenir à̀ marquer deux paniers !

Pour d'autres épreuves déjà jouées dans les saisons précédentes, ça va un peu se compliquer...

WillyMix

Pour avoir le joker...cette année, ça va être chaud !

Il faut réussir à finir un piment entier sans supplier Willy de vous fournir de l’eau !

Pour pimenter le jeu, c’est le robot de Willy qui choisit le piment pour les candidats sur la redoutable « échelle de Scoville » !

Magik

Cette année, les candidats sont munis d’une menotte ce qui les ralentit considérablement dans leur parcours. Attention, si le candidat ne parvient pas à̀ récupérer la clé́ avant la fin de la clepsydre, il sera fait prisonnier !