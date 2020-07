“Fort Boyard” : l'équipe « Les bonnes fées » à l'assaut du Fort, samedi 11 juillet sur France 2

Samedi 11 juillet à 21:05, Olivier Minne donnera le coup d'envoi sur France 2 de la nouvelle saison de “Fort Boyard” dans lequel il guidera dans les couloirs du Fort une nouvelle équipe qui va tenter de remporter le plus de boyards pour une association.

Pour cette première de l'été, Olivier Minne accueille sur le Fort : Camille Cerf, Clémence Botino, Booder, Claude Dartois et Tom Leeb. L'équipe jouera pour l’association « Les bonnes fées ».

Cette dernière vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.lesbonnesfees.fr

Après la quête des Boyards, Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d'épreuves inédites, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.

Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !