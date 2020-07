“Fort Boyard” : l'équipe « Les bonnes fées » a remporté 13 146€ samedi soir sur France 2

Samedi 11 juillet dès 21:05, France 2 proposait le premier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour l'association « Les bonnes fées ».

Cette première équipe de la saison était composée de Camille Cerf, Clémence Botino, Booder, Claude Dartois et Tom Leeb..

L'association « Les bonnes fées » vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Cinq clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules. Une clé été reportée dans la Cage face à la famille Boo. Les deux dernières clés ont été récupérées dans la salle du jugement face à Blanche qui a fait un prisonnier : Tom Leeb.

Deux indices seulement ont été remportés lors des aventures : Peau, Couleur et Jus.

L'évasion de Tom Leeb a pris 27 secondes plus, 17 secondes retranchées donc au temps dans la salle du trésor.

Un seul défi a été remporté face aux Maîtres du Père Fouras, l'équipe a donc récupéré 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes et 03 secondes.

L'équipe a a trouvé très rapidement le mot code Orange. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 12 646 euros pour l'association « Les bonnes fées ».

En seconde partie de soirée, Olivier Minne et Willy Rovelli ont présenté Fort Boyard, toujours plus fort. Ils sont revenus, ensemble, sur les moments marquants de l'aventure vécue par les candidats. C'était également l'occasion d'augmenter les gains de l'association avec trois nouvelles aventures.

Seul Claude a remporté 500 euros au Temple qui s'ajouent à la cagnotte de l'association, qui avec 500 euros supplémentaires, s'est élevé en fin de soirée à 13 146 euros.