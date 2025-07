"Des trains pas comme les autres" aux Philippines lundi 7 juillet 2025 sur France 5 avec Philippe Gougler

Lundi 7 juillet 2025 à 20:55 sur France 5, Philippe Gougler vous emmène aux Philippines dans un épisode inédit de sa collection documentaire "Des trains pas comme les autres".

Pendant tout l'été, Philippe Gougler partage ses voyages dépaysants au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques ou insolites, le voyageur propose des destinations inédites : Bolivie, Chili, Hongrie, Belgique, Mozambique, Les Philippines, les États-Unis.

Les Philippines

Les Philippines, c’est plus de 7000 îles, mais c’est par la capitale Manille que Philippe Gougler débute son voyage. Une ville électrique et remuante, dans laquelle les influences espagnoles, américaines, chinoises et japonaises qui ont marqué son histoire sont bien visibles.

Philippe fait une première rencontre dans le métro grâce à laquelle il en apprend beaucoup sur les relations amoureuses des Philippins… Puis, à la nuit tombée, dans un quartier populaire, il déguste un Balut, un œuf de canard très particulier…

Dans la petite ville de Legazpi, Philippe Gougler partage la journée étonnante de professeurs qui déplacent leur école de village en village sur les rails. Puis il part, direction l’île de Négros, dans la région du sucre, près de la ville de Silay et il embarque à bord du seul train à vapeur des Philippines, un train magnifique qui est le seul au monde à fonctionner grâce à de la canne à sucre séchée !

Enfin, c’est sur l’île des sorcières de Siquijor que Philippe fait la rencontre de Loreto, un soigneur sympathique aux méthodes ancestrales. Il assiste au Bolo Bolo, un soin étrange qui consiste à retirer le mal de son patient…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres" aux Pays-Bas.