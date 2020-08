“Fort Boyard” : l'équipe de Vianney a remporté 11 450 € samedi soir sur France 2 pour « Lazare »

Samedi 8 août dès 21:05, France 2 proposait le cinquième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour l'association « Lazare ».

Cette quatrième équipe de la saison était composée de Vaimalama Chaves, Les Frangines, Fabrice Santoro et Vianney. L'équipe jouait pour l'association « Lazare »

qui promeut l'habitat inclusif en animant et en développant des colocations solidaires, non mixtes, de 6 à 10 personnes. Dans chaque appartement vivent ensemble des personnes qui ont vécu à la rue ou connu la précarité et des jeunes actifs bénévoles. Chacun y a sa chambre, condition d’une vie commune équilibrée et respectueuse de l’intimité et de la liberté de chacun. Lazare existe depuis 2011.

Pour en savoir plus sur l'association : http://lazare.eu

Huit clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules. Jacinthe Madelin a été faite prisonnière au Musée. Elle a pu se libérer dans la salle du jugement face à Blanche.

Quatre indices ont été remportés lors des aventures : Mort, Etat, Corps et Vague.

Un seul défi a été remporté face aux Maîtres du Père Fouras par Vianney. L'équipe a donc récupéré 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes et 15 secondes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

Melgré ses 4 indices, l'équipe a eu du mal à trouver le mot code et ils ont du faire un sacrifice pour obtenir un 5ème indice : Soeur. L'équipe ensuite trouvé le mot code Âme. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 10 450 euros pour l'association « Lazare ».

En seconde partie de soirée, Olivier Minne et Willy Rovelli ont présenté Fort Boyard, toujours plus fort. Ils sont revenus, ensemble, sur les moments marquants de l'aventure vécue par les candidats. C'était également l'occasion d'augmenter les gains de l'association avec trois nouvelles aventures.

Vianney a remporté 500 euros dans la fosse aux serpents, Jacinthe Madelin a remporté 500 euros au Ski qui s'ajouent à la cagnotte de l'association, qui avec 1 000 euros supplémentaires, s'est élevée en fin de soirée à 11 450 euros.