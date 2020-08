“Fort Boyard” : l'équipe des Bodin's a remporté 12 980 € samedi soir sur France 2

Samedi 15 août dès 21:05, France 2 proposait le sixième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France..

Cette sixième équipe de la saison était composée des Bodin's, Alex Goude, Laurent Maistret et Tiga. L'équipe jouait pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pour vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées)

Pour en savoir plus : https://www.fondationhopitaux.fr

Six clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules et 1 clé dans la Cage par Maria Bodin qui a fait le grand écart. La 8ème et dernière clé a été remportée par Christian Bodin face à Blanche.



Quatre indices ont été remportés lors des aventures : Frein, Argent, Vaisselle et Refroidissement.

Un seul défi a été remporté face aux Maîtres du Père Fouras par Maria Bodin. L'équipe a donc récupéré 15 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes et 15 secondes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

4 indices remportés lors des avantures mais l'équipe a très rapidement trouvé le mot code Liquide avec le 3ème indice... Ils ont ainsi pu récolter la somme de 12 480 euros pourla Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

En seconde partie de soirée, Olivier Minne et Willy Rovelli ont présenté Fort Boyard, toujours plus fort. Ils sont revenus, ensemble, sur les moments marquants de l'aventure vécue par les candidats. C'était également l'occasion d'augmenter les gains de l'association avec trois nouvelles aventures.

Seule Maria Bodin a remporté 500 euros au train fantôme. Ils s'ajouent à la cagnotte de l'association, qui avec 1 000 euros supplémentaires, s'est élevée en fin de soirée à 12 980 euros.