“Fort Boyard” : voici les 5 nouvelles épreuves de la 32ème saison qui débute le 19 juin sur France 2

A pas manquer samedi 19 juin à 21:05 sur France 2, le grand retour de “Fort Boyard” qui entamera sa 32ème saison estivale et proposera aux candidats de cette année 5 nouvelles épreuves.

Le Père Fouras a toujours la ferme intention de protéger son trésor des assaillants. Et pour le préserver il a réservé bien des surprises aux 6 aventuriers, avec de nouvelles épreuves spectaculaires et angoissantes, comme la cabine vertigineuse, ou encore le métro inondé.

Le monde à l'envers

Le candidat va se retrouver la tête à l’envers dans une cuisine du Fort ! Espérons qu’il garde les pieds sur terre...

Le métro inondé

Il y a bien longtemps… le père Fouras avait eu l’extraordinaire idée de créer une rame de métro qui relierait Fort Boyard à New York en seulement 28h. Mais avec les débuts de l’aviation, cette opportunité de voyager en si peu de temps n’avait plus grand intérêt… donc les travaux se sont arrêtés, et la station est désormais désaffectée. A l’intérieur de cette station se trouve une clé, il va falloir la faire progresser entre les rails et la cabine du métro jusqu’à la libérer… et ne pas paniquer quand l’eau va commencer à monter !

Le Bin'Gossbo

Cette année, en plus de son désormais cultissime « Slaïme », Cyril Gossbo organise une loterie sur le Fort… Problème, le candidat se retrouve brassé avec les balles du tirage, à l’intérieur de la Bingo’sphère…

L'évasion

Désormais le candidat doit manger un plat de Willy en un temps imparti pour pouvoir s’évader. S’il dépasse le temps imparti pour manger, il fait perdre du temps à son équipe dans la salle du trésor. Mieux vaut avoir l’estomac bien accroché pour ne pas décevoir son équipe.

Cabine vertigineuse

Le candidat est avec son équipe en terrasse, tout en haut du Fort. Il va alors entendre une sonnerie téléphonique provenant d’une cabine située au bout d’un pont en plexiglas.

Le candidat doit marcher jusqu’à la cabine, décrocher le téléphone pour entendre l’énigme que va lui énoncer le Père Fouras. Au fur et à mesure que le Père Fouras lui énonce l’énigme, la cabine penche dangereusement vers la mer… jusqu’à se retourner et ainsi ne plus protéger le candidat qui tombe dans le vide.

Si le candidat trouve la solution avant de tomber, c’est gagné. Sinon c’est perdu.