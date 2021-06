“Fort Boyard” : les nouveaux personnage de la saison 32 qui débute le 19 juin sur France 2

Samedi 19 juin à 21:05, Olivier Minne vous donne rendez-vous pour le grand retour de “Fort Boyard” qui s'installe sur France 2 pour sa 32ème saison estivale. Découvrez les nouveaux personnages du Fort.

Le Père Fouras a toujours la ferme intention de protéger son trésor des assaillants. Et pour le préserver il a réservé bien des surprises aux 6 aventuriers, avec de nouvelles épreuves spectaculaires et angoissantes, comme la cabine vertigineuse, ou encore le métro inondé.

Et ce n’est pas tout, de nouveaux personnages arrivent sur le Fort...

Gary Boo, le trappeur

Incarné par Jean-Marc Généreux

Le candidat doit regagner la terrasse de la cabane du trappeur, terrasse sur laquelle Gary Boo l’attend de pied ferme pour répondre une question qui lui permettra de récupérer la clé. Mais pour cela il doit d’abord emprunter un sentier enneigé et piégé.

Une fois sur la terrasse le candidat doit réaliser une action pour récupérer la clé (la récupérer dans un piège à ours, dans un bidon de sirop d’érable).

Voici un petit lexique des expressions préférées de Gary Boo :

« T’as-tu les yeux bouchés ? » : Tu ne vois pas bien ?

« Les gens de ce fort, ils sont un peu capotés ! » : Les gens de ce fort sont étranges

« Pas de chicane dans ma cabane » : Pas de bagarre chez moi

« Tabarouette » (synonyme de Tabarnak) : Nom de dieu

« Impossible de la pogner » : Impossible de l’attraper

« Comme j’suis un bon cheum » : Comme je suis un mec sympa

« La cerise sur le sundae » : La cerise sur le gâteau

« 3, 2, 1…Attache ta tuque » : 3,2,1 c’est parti

« Lâche pas la patate » : Lâche pas l’affaire

« Ca prend pas la tête à papineau » : C’est pas compliqué

Willy maton

Incarné par Willy Rovelli

Le Père Fouras a découvert que l’an passé, Willy continuait à se faire de l’argent sur son dos grâce à son bar clandestin, et ce malgré la fermeture de son restaurant... Trop c’est trop, le Père Fouras décide de l'emprisonner dans les cachots du Fort et de lui donner quelques travaux d'intérêt général !

Après quelques mois dans les prisons, Willy est métamorphosé́ ! Barbe longue, tenue de bagnard, cheveux en bataille... il est désormais le parfait mélange entre Jacquouille la Fripouille et Tom Hanks version "Seul au monde".

Megagaf' (le retour)

Incarné par Vincent Lagaf'

Mégagaf vexé de ne plus avoir la reconnaissance des participants pour l’aide qu’il leur apportait dans leur quête des clés, a quitté le Fort. Mais pris de remords, il revient encore plus motivé que jamais, toujours aussi méchant avec son flyboard, et une super-vilaine bouée !