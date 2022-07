“Fort Boyard” samedi 16 juillet : voici la 3ème équipe reçue par Olivier Minne sur France 2

Samedi 16 juillet à 21:10, Olivier Minne vous proposera de suivre sur France 2 le troisième numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel une nouvelle équipe va tenter de mettre la main sur le trésor du Père Fouras au profit d'une association.

“Fort Boyard” reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor. Pour cette 33ème saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche à ces candidats-célébrités avec le retour de redoutables épreuves cultes mais également à l’aide d’armes secrètes : les 9 atouts, avec lesquels il compte bien reprendre le pouvoir...

Pour cette troisième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Philippe Etchebest, Ciryl Gane, Elsa Esnoult, Terence Telle, Erika Moulet, Aldebert.

Ils joueront pour l'Association Pompiers Solidaires.

Pompiers Solidaires est une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques.

Pour en savoir plus : https://www.pompiers-solidaires.org

À 23:25 la soirée se poursuivra avec Olivier Minne et Willy Rovelli dans “Fort Boyard, toujours plus fort”.

Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure et nous permettront de découvrir les coulisses de ce jeu mythique.

Grâce à 3 épreuves inédites, les candidats tenteront également d'augmenter les gains pour leur association.

Cette émission inédite sera aussi l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission depuis 1990 !