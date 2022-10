“Fort Boyard” : les enfants jouent au « Willymaton » et dégustent « La cuisine de Willy » sur Okoo !

« Le Willymaton » et « La cuisine de Willy », les deux épreuves emblématiques de “Fort Boyard” apatées pour les enfants, sont disponibles sur l'appli Okoo dès ce lundi 24 octobre 2022.

“Fort Boyard”, ce n'est pas que pour les adultes. Quelques petits chanceux ont participé à 2 terribles épreuves portées par Willy Rovelli. Ces divertissements sont à découvrir en exclusivité sur Okoo.

Satisfait du travail de Willy l'an passé dans les prisons, le Père Fouras a décidé, cet été, de le nommer Shérif de la prison du Fort Boyard ! Le nouveau Shérif propose aux enfants une épreuve : le Willymaton.

Mais il n’abandonne pas pour autant sa passion pour la cuisine et ses plus grandes spécialités venues du monde entier dans une nouvelle saison de La cuisine de Willy et propose cette année en plus une dégustation à l'aveugle.

De nouvelles épreuves, de nouveaux plats à« savourer » et un nouveau décor pour le retour de Willy Rovelli sur Okoo.

De jeunes candidats s'emparent à nouveau des coursives de Fort Boyard. Ils ont entre 9 et 15 ans, ils sont frères et sœurs, meilleurs amis ou amoureux, et comptent bien se mesurer au nouveau shérif de Fort Boyard et cuisinier de renommée internationale, Willy Rovelli. Leur objectif repartir avec un cadeau inestimable : un boyard.

Le Willymaton

Une toute nouvelle épreuve du diabolique Photomaton de Willy, dans laquelle un enfant répond à plusieurs questions sur des thématiques différentes : l'écologie, les mathématiques, les langues étrangères, le sport, la culture...

Quel est le livre le plus lu au monde, Harry Potter ou la Bible ?

Avec l'eau d'un seul bain, combien de douches peut-on prendre, 2 ou 5 ?

En plus de répondre correctement aux questions de Willy, ils devront faire preuve de sang-froid pour réussir la photo qui validera ou non la victoire. Mais pas facile de garder le sourire quand des petites bêtes vous tombent sur la tête ou quand des explosions retentissent dans la pièce.

La cuisine de Willy

C'est la retour de la fameuse épreuve avec cette année, en plus de la dégustation traditionnelle, une nouveauté : la dégustation à l'aveugle.

La dégustation à l'aveugle

Les duos d'enfants découvrent une toute nouvelle épreuve à la mode Willy ! A l'aveugle, ils doivent goûter 3 plats ou aliments chacun et tenter de les faire deviner à leur binôme. Mais, sans la vue, reconnaître des ingrédients devient bien plus compliqué !

La dégustation traditionnelle

Comme l'an passé, Willy accueille deux jeunes candidats téméraires ! Ces derniers sont bien décidés à montrer leur courage en avalant l'une des pires recettes du chef.

Chaque émission permet de découvrir les traditions et coutumes culinaires du monde entier.

Chaque plat est présenté par Willy qui donne son pays d'origine (indiqué sur une carte), les traditions et les coutumes du pays autour de ce plat...

Okoo est également disponibles sur les Box des opérateurs en Replay.