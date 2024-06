Fort Boyard 2024 : découvrez les nouvelles épreuves de la 35ème saison qui débute le 29 juin 2024 sur France 2

Samedi 29 juin 2024 à 21:10, Olivier Minne donnera le coup d'envoi sur France 2 de la 35ème édition de "Fort Boyard" qui fait le plein de nouveautés sorties de l'imagination du Père Fouras !

Pour cette 35ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

En plus des Cellule interdites qui renferment de nouveaux défis et qui promettent bien des surprises aux célébrités, le Père Fouras a imaginé trois nouvelles épreuves pour pièger les candidats et les empêcher de voler ses précieux boyards...

Les nouvelles épreuves en cellules

Le Viking

Avec cette nouvelle épreuve, c’est le retour d’un classique revisité : la mythique épreuve d’Excalibur lancée sur le Fort en 1991 ! Ici, il faudra s’immerger sous la banquise et nager dans l’eau glacée, pour récupérer l’épée qui permettra à la célébrité de casser un bloc de glace dans lequel la clé est prisonnière.

Le Château Boyard

Bienvenue dans la cave du château Boyard ! Le Père Fouras s’est lancé dans le commerce de jus de raisins. Dans cette épreuve, un candidat va enfiler un costume de « tonneau » que son coéquipier va devoir remplir. Le but étant ensuite de presser le costume de son coéquipier afin de récupérer le liquide qui fera monter la clé.

La Superette

Quand on fait ses courses à Fort Boyard, il faut avoir le cœur bien accroché ! Le candidat va devoir respecter une liste de courses contenant 4 éléments s’il veut avoir l’indice. Mais pas facile de savoir précisément à quoi correspond 150 grammes de vers de terre ou le poids d’un python.

Les autres nouveautés :

Découvrez les autres nouveautés de cette 35ème saison de Fort Boyard :