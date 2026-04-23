Cyril Féraud prend les commandes de Fort Boyard" sur France 2

Après plus de 30 ans d’aventures, d’épreuves et d’émotions partagées avec des millions de Français, Fort Boyard va écrire cet été un nouveau chapitre de son histoire avec un nouveau « maître du Fort ».
Cet été, Cyril Féraud prendra les commandes du jeu d’aventure mythique de France Télévisions pour cette 37ème saison.
Fort Boyard entre dans une nouvelle ère, tout en restant fidèle à ce qui le rend unique !
De nouveaux personnages vont rejoindre la famille emblématique du Fort aux côtés du Père Fouras. Le retour d’épreuves cultes. Un règlement qui évolue pour surprendre les candidats et les téléspectateurs de toutes les générations, et rendre l’aventure toujours plus intense.
Et parce que Fort Boyard est bien plus qu’un jeu et qu’il est profondément ancré dans le cœur des Français, le Fort va rouvrir ses portes aux candidats anonymes ! Dans chaque émission un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a toujours rêvé de participer à l’aventure, va intégrer l’équipe de célébrités.
En plus du dépassement de soi, la stratégie et la cohésion seront désormais essentiels pour remporter la victoire !
Fort Boyard poursuit son histoire : un programme patrimonial qui continue de se renouveler pour rassembler toutes les générations dans un monde en pleine transformation.
Fort Boyard est un rendez-vous qui fait partie de ma vie depuis tout petit, comme des millions de Français. C’est un honneur et beaucoup d’émotion de prendre les commandes de ce jeu mythique qui m’a donné, dès l’enfance, l’envie de devenir animateur. C’est l’une des plus belles aventures que j’ai eue à relever. Reprendre le flambeau, après Patrice, Jean-Pierre et Olivier, trois exceptionnels maîtres du Fort, est une fierté. Les tournages commencent dans quelques jours. Avec la grande famille du Fort, nous avons hâte de continuer à écrire cette si belle histoire !
Cyril Féraud