Cyril Féraud prend les commandes de Fort Boyard" sur France 2

Sans grande surprise, France 2 confirme que Cyril Féraud prend les commandes du jeu "Fort Boyard" en remplacement d'Olivier Minne parti à la fin de l'été dernier sur M6.

Après plus de 30 ans d’aventures, d’épreuves et d’émotions partagées avec des millions de Français, Fort Boyard va écrire cet été un nouveau chapitre de son histoire avec un nouveau « maître du Fort ».

Cet été, Cyril Féraud prendra les commandes du jeu d’aventure mythique de France Télévisions pour cette 37ème saison.

Fort Boyard entre dans une nouvelle ère, tout en restant fidèle à ce qui le rend unique !

De nouveaux personnages vont rejoindre la famille emblématique du Fort aux côtés du Père Fouras. Le retour d’épreuves cultes. Un règlement qui évolue pour surprendre les candidats et les téléspectateurs de toutes les générations, et rendre l’aventure toujours plus intense.

Et parce que Fort Boyard est bien plus qu’un jeu et qu’il est profondément ancré dans le cœur des Français, le Fort va rouvrir ses portes aux candidats anonymes ! Dans chaque émission un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a toujours rêvé de participer à l’aventure, va intégrer l’équipe de célébrités.

En plus du dépassement de soi, la stratégie et la cohésion seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

Fort Boyard poursuit son histoire : un programme patrimonial qui continue de se renouveler pour rassembler toutes les générations dans un monde en pleine transformation.