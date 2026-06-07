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"Les reportages de Martin Weill" : On fait quoi si c'est la guerre ? mardi 9 juin 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 juin 2026 208
"Les reportages de Martin Weill" : On fait quoi si c'est la guerre ? mardi 9 juin 2026 sur TMC

Mardi 9 juin 2026 à 21:25, TMC diffusera un nouveau reportage de Martin Weill qui s'intéresse à la préparation de la France et de son armée face au retour potentiel d'un conflit de haute intensité.: « On fait quoi si c'est la guerre ? »

Pendant des décennies, la guerre semblait loin de nous... chez les autres, ou reléguée au passé. Mais ces derniers temps, le ton a changé : les politiques préparent les esprits, l'armée double son budget, et met les grands moyens pour séduire la jeunesse.

Avec la guerre en Ukraine, l'embrasement du Moyen-Orient et les revirements des États-Unis, la France repense sa stratégie.

Alors pendant plusieurs semaines, Martin Weill et ses équipes se sont plongés dans l'appareil militaire, pour savoir ce que vaut vraiment notre armée.

Sommes-nous prêts ? Avons-nous suffisamment d'hommes et suffisamment d'armes ? Autrement dit : on fait quoi si c'est la guerre ?

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