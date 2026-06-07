"Les reportages de Martin Weill" : On fait quoi si c'est la guerre ? mardi 9 juin 2026 sur TMC

Pendant des décennies, la guerre semblait loin de nous... chez les autres, ou reléguée au passé. Mais ces derniers temps, le ton a changé : les politiques préparent les esprits, l'armée double son budget, et met les grands moyens pour séduire la jeunesse.
Avec la guerre en Ukraine, l'embrasement du Moyen-Orient et les revirements des États-Unis, la France repense sa stratégie.
Alors pendant plusieurs semaines, Martin Weill et ses équipes se sont plongés dans l'appareil militaire, pour savoir ce que vaut vraiment notre armée.
Sommes-nous prêts ? Avons-nous suffisamment d'hommes et suffisamment d'armes ? Autrement dit : on fait quoi si c'est la guerre ?