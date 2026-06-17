"Fort Boyard" : une nouvelle aventure commence le 4 juillet sur France 2 avec Cyril Féraud

Samedi 4 juillet 2026 à 21:10, "Fort Boyard" fera son grand retour sur France 2 et entrera dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

Un nouvel animateur : Cyril Féraud

« Il me fallait quelqu’un pour qui le Fort n’a aucun secret ! » annonce le Père Fouras en ouverture de la première émission. Fort Boyard va écrire cet été un nouveau chapitre de son histoire avec Cyril Féraud. Avec son enthousiasme et sa passion du jeu, il guidera les candidats tout au long de l’aventure.

Un candidat qui représente les téléspectateurs

Le Fort rouvre ses portes aux anonymes ! Chaque semaine, un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a toujours rêvé de participer à Fort Boyard vient compléter l’équipe de célébrités, et se battre pour l’association.

Des « Temps Forts » et des épreuves collectives pour cumuler des gains

Sur leur parcours, les candidats seront convoqués en solo, en duo ou tous ensemble à des Temps forts, cinq épreuves spéciales qui leur permettront de remporter jusqu’à 10 000 € pour l’association, avant même la salle du trésor.

Parmi les Temps forts : des épreuves ou des aventures collectives que les 6 candidats devront relever ensemble. La cohésion et l’entraide seront essentielles pour cumuler un maximum de gains, comme dans Les Thermes cachés du Fort par exemple où ils seront convoqués dans chaque épisode.

Pour cette nouvelle ère, Blanche (Delphine Wespiser) convoquera deux candidats pour les soumettre à une épreuve de bluff et tenter de remporter 2 000 euros supplémentaires. Mais s’ils ne parviennent pas à bluffer la Princesse, l’un des deux sera fait prisonnier.

Chez le Chef Willy (Willy Rovelli), la cuisine est toujours aussi… particulière ! Mais grande nouveauté, les candidats pourront choisir le Menu ! 3 plats seront proposés pour 500, 1 000 ou 2 000 euros de plus pour l’association ! Si les candidats terminent leur assiette, c’est le chef Willy qui paiera l’addition.

La première équipe de la saison

Pour cette 1ère aventure de la saison, l’équipe qui part à l’assaut du Fort est composée de Bruno Solo, Camille Lacourt, Isabelle Vitari, Bastiaan, Shirine Boukli et Florian (consultant auprès d’agriculteurs dans le Maine-et-Loire) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour l’association ONU Femmes France.

Depuis 2013, ONU Femmes France est l’association française qui soutient l’action de ONU Femmes. Elle sensibilise à l’égalité femmes-hommes, défend les droits des femmes et soutient des programmes contre les discriminations et les violences à travers le monde.