"66 Minutes" dimanche 26 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 17:35, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:35 66 Minutes Grand Format

Espagne : la côte qui ensoleille les Français

L'Espagne, et plus particulièrement la Costa del Sol, reste l'une des destinations préférées des Français. Avec plus de 300 jours de soleil par an, 150 kilomètres de côtes baignées par la Méditerranée, des plages de sable doré, des montagnes en toile de fond et l'âme vibrante de l'Andalousie, elle réunit tous les ingrédients des vacances idéales.

De Malaga, capitale culturelle en plein renouveau, à la très chic Marbella, en passant par les ruelles blanches du village de Mijas, cette côte mythique dévoile mille visages. Derrière les cartes postales se cachent aussi des Français qui ont choisi d'y poser leurs valises, séduits par une douceur de vivre incomparable.

Immersion dans une destination où luxe, traditions andalouses, gastronomie et art de vivre se conjuguent toute l'année, à la découverte des plus beaux trésors de la Costa del Sol et de ceux qui en ont fait leur petit coin de paradis.

18:10 66 Minutes Grand Format

Mykonos : la plus glamour des îles grecques

Mykonos, plus qu’une île grecque, est un véritable joyau de la mer Égée, prisé par la jet-set internationale pour son glamour et son effervescence unique. Entre villas somptueuses, plages privées et hôtels cinq étoiles, l’île incarne un art de vivre exclusif où luxe et fêtes se rencontrent.

Au cœur de cette transformation, la famille Daktylides a façonné un véritable empire hôtelier, faisant de Mykonos une destination incontournable pour les voyageurs les plus fortunés. À l’aube de la saison 2026, ils s’apprêtent à ouvrir un nouvel établissement d’exception, symbole d’une élégance toujours plus assumée. Sur l’île, chefs étoilés, conciergeries ultra-personnalisées et services de yachts privés participent à cette expérience hors norme, où chaque séjour se vit comme un privilège. Mykonos confirme ainsi son statut de paradis du luxe, entre lumière, mer turquoise et sophistication absolue.