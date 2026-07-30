"Fort Boyard" samedi 1er août 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 1er août 2026 à 21:10 sur France 2, Cyril Féraud présentera le cinquième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La cinquième équipe de la saison

Pour cette cinquième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée de Camille Cerf, Hinaupoko Devèze, Philippe Risoli, Baghera, Mahaut Drama et Laila (elle a bénéficié du soutien des bonnes fées) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour l'association Les bonnes fées.

Créée en 2015, Les Bonnes Fées est une association d’intérêt général à but non lucratif qui œuvre aux côtés des femmes atteintes de cancer pour leur permettre de bénéficier de soins socio-esthétiques pendant leur parcours de soin. Ces moments de bien-être, d’écoute et de douceur jouent un rôle essentiel pour reprendre confiance en soi, se sentir mieux dans son corps, retrouver de l’énergie et se sentir plus forte.

Pour en savoir plus : https://www.lesbonnesfees.fr/