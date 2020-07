Replay “Fort Boyard” samedi 18 juillet : les moments forts de l'équipe « ESM » menée par PEF (vidéo)

Samedi 18 juillet dès 21:05, Olivier Minne vous a proposé de suivre sur France 2 le second numéro de l'été de “Fort Boyard” avec l'équipe de PEF qui jouait pour « ESM », une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN). Retour en images sur les moments forts de la soirée.

Daphné Burki monte sur le Rodéo Dino Pour cette première épreuve du deuxième épisode de la 31ème saison de Fort Boyard, Daphné Burki monte sur une bête féroce: le rodéo Dino. Elle va devoir garder l'équilibre pour attraper la première clé. Monsieur Poulpe dans le fauteuil du casino Monsieur Poulpe s'installe dans le fauteuil du casino pour tenter de ramener une clé à son équipe. Une épreuve qui donne le tournis dans cette 31ème saison de Fort Boyard. Raphaël De Casabianca au Musée Pour voler dans un musée, plusieurs choses sont à respecter : ne pas toucher le sol et faire attention au temps. C'est Raphaël De Casabianca qui jouera à l'acrobate dans cette 31eme saison de Fort Boyard. PEF dans l'épreuve de la Caserne Dans cette 31ème saison de Fort Boyard, c'est l'acteur Pef qui a été désigné pour monter sur le mythique tapis roulant de la caserne. L'occasion de nous montrer ses talents de coureurs. Monsieur Poulpe face à 300 mouches à la Boyard Academy La règle du jeu: trouver des mots à l'aide de syllabes dans le désordre. Une tâche plutôt simple. Mais comment cela se passe si l'on est entouré de 300 mouches. Monsieur Poulpe relève le défi dans la 31ème saison de Fort Boyard. Pef doit manger un piment de Cayenne dans le Willy Mix ! Cette semaine dans le Willy Mix, Pef est tombé sur un piment niveau 7. Il devra le manger en entier si il veut récupérer le joker pour son équipe. Daphné Burki repousse ses limites sur la chaise instable Sur la chaise instable, Daphné Burki va affronter sa peur du vide. Un moment intense dans cette 31ème saison de Fort Boyard. Tom Villa se refait une beauté au Spa Le père Fouras a réservé un accueil spécial à Tom Villa dans le spa du Fort pour cette 31eme saison de Fort Boyard. Détente et relaxation sont au rendez-vous.