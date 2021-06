“Fort Boyard” : regardez Bruno Guillon dans la Cabine Vertigineuse, ce soir sur France 2 (vidéo)

A ne pas manquer ce samedi 26 juin à 21:05 sur France 2, le second numéro 'été du jeu “Fort Boyard” présenté par Olivier Minne. Parmi les candidats cette semaine, Bruno Guillon qui va découvrir une nouvelle aventure de cette saison : la cabine vertigineuse !

Olivier Minne accueille samedi soir : Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Amandine Petit, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Cécile Grès. L'équipe jouera au profit de l'association Les bonnes fées.

Après avoir testé une nouvelle épreuve, « Le Bin'Gossbo », Bruno Guillon va inaugurer une nouvelle aventure de cette 32ème saison : la cabine vertigineuse !

Bruno Guillon est avec son équipe en terrasse, tout en haut du Fort. Il va alors entendre une sonnerie téléphonique provenant d’une cabine située au bout d’un pont en plexiglas.

Le candidat doit marcher jusqu’à la cabine, décrocher le téléphone pour entendre l’énigme que va lui énoncer le Père Fouras. Au fur et à mesure que le Père Fouras lui énonce l’énigme, la cabine penche dangereusement vers la mer… jusqu’à se retourner et ainsi ne plus protéger le candidat qui tombe dans le vide.

Si Bruno Guillon trouve la solution avant de tomber, c’est gagné. Sinon c’est perdu.