Productrice de “Fort Boyard”, Alexia Laroche-Joubert se lance dans l'aventure samedi 27 août sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer samedi 27 août à 21:10 sur France 2, le neuvième et dernier numéro de la 33ème saison de “Fort Boyard” dans lequel Alexia Laroche-Joubert, la productrice du jeu, va rejoindre l'équipe et se lancer dans l'aventure.

Pour cette dernière émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Fred Bousquet, Julien Febreau, Hugo Manos, Candice Pascal, Guillaume Pley.

Suite à un désistement de dernière minute, l'équipe n'est constituée que de 5 candidats au lieu de 6. C'est donc la productrice de “Fort Boyard”, Alexia Laroche-Joubert, qui assiste au tournage en régie qui va remplacer le candidat manquant et se lancer dans l'aventure !

Les candidats joueront pour l'Association Graines de joie.

Graines de Joie est une Association humanitaire qui a pour objectif d’apporter aide et assistance à l’enfance en difficulté. Ses actions s’inscrivent dans des projets qui participent à l’amélioration de la qualité de vie des enfants au quotidien et au développement de l’accès à l’éducation. Elle intervient en Roumanie, au Burkina Faso, au Brésil en Inde et en France, à Marseille.

Pour en savoir plus : https://www.grainesdejoie.eu/