"Fort Boyard" : un œuf d'autruche cru pour Houcine et Jungeli chez Willy, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 16 août 2025 à 21:10, le septième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Houcine et Jungeli vont déguster un œuf d'autruche cru chez Willy Rovelli.

Pour cette septième émission de la saison, Olivier Minne accueille Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Ensemble, ils joueront pour l’association UNICEF.

Pour tenter de remporter un indice, le Père Fouras va désigner Houcine et Jungeli pour se rendre dans le restaurant de Willy Rovelli. Fini le blin bling, cette saison Willy Rovelli reçoit dans sa taverne rustique où les mets sont toujours aussi peu ragoutants !

Cette semaine, Willy Rovelli a préparé encore un plat très particulier : un œuf d'autruche cru. Houcine et Jungeli vont-ils aller jusqu'au bout de l'épreuve ?