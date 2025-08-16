"Fort Boyard" : Elodie Gossuin affronte le manoir du Père Fouras, ce soir sur France 2 (vidéo)

Pour cette septième émission de la saison, Olivier Minne accueille Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.
Ensemble, ils joueront pour l’association UNICEF.
Pour tenter de remporter une clé, le Père Fouras va envoyer Elodie Gossuin dans son Manoir.
Cette année, le Manoir a été revisité par le Père Fouras : Elodie Gossuin va devoir trouver une clé dans une bibliothèque hantée : un escalier piégé, des cadres qui tombent, dans cette pièce sombre et effrayante, Elodie Gossuin va devoir faire face à ses peurs pour trouver la clé.