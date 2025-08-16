"Fort Boyard" : Elodie Gossuin affronte le manoir du Père Fouras, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 16 août 2025 à 21:10, le septième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Elodie Gossuin va pénétrer dans le terrifiant Manoir du Père Fouras.

Pour cette septième émission de la saison, Olivier Minne accueille Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Ensemble, ils joueront pour l’association UNICEF.

Pour tenter de remporter une clé, le Père Fouras va envoyer Elodie Gossuin dans son Manoir.

Cette année, le Manoir a été revisité par le Père Fouras : Elodie Gossuin va devoir trouver une clé dans une bibliothèque hantée : un escalier piégé, des cadres qui tombent, dans cette pièce sombre et effrayante, Elodie Gossuin va devoir faire face à ses peurs pour trouver la clé.