Samedi 7 novembre à 23:20, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Hugues Aufray, Agathe Lecaron, Katherine Pancol, Vianney, Maxime Gasteuil, Mehdi Kerkouche, Clou, Laura Domenge, Marion Creusvaux et Julien Pestel seront les invités culturels. Ils viendront nous présenter leur actualité.

L’ancien ministre et médecin Philippe Douste-Blazy sera l’invité du face à face pour parler de son livre « Maladie Française » préfacé par le professeur Didier Raoult que Laurent Ruquier est allé rencontrer cette semaine.

Un invité surprise cette semaine : Nicolas Bedos.

"La chasse est-elle une activité essentielle ?" c'est le débat de ce soir dans “On est en direct”.