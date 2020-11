“On est en direct” samedi 28 novembre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 28 novembre à 23:05, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Marlene Schiappa, Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, sera l'invitée du Face à Face.

Kendji Girac viendra interpréter son titre "Dernier métro".

Gérard Jugnot, pour son livre « C'est l'heure des contes ».

Karine Giebel, pour son livre « Chambres noires ».

Anne Fulda, pour son livre « Mes très chers monstres ».

Aline Le Guluche, pour son livre « J'ai appris à lire à 50 ans ».

Edouard Cortes, pour son livre « Par la force des arbres ».

Clementine Melois, pour son livre « Dehors la tempête ».