“On est en direct” samedi 13 février : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 13 janvier à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Le député européen écologiste Yannick Jadot pour le face à face.

Hugo Marchand, pour son livre « Danser ».

Jonathan Zaccaï, pour son libre « Ma femme écrit ».

Floriant Gazan, pour son livre « Ibysse ».

Emma Daumas se fera accompagner du pianiste Romain Berrodier et interprétera son titre « Les jeunes filles en fleurs ».

Maxime Tabart viendra nous faire vivre de véritables moments de magie.

Sonia Rolland viendra nous parler de son rôle dans la série “Tropiques criminels” qui est de retour à partir du 19 février sur France 2.

Kad Mérad et Lionel Abelanski nous présenterons leur pièce “Amis” qui sera diffusée le 15 février, en direct du théâtre de la Michodière.