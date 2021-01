“Tropiques criminels” : la saison 2 diffusée sur France 2 à partir du 19 février

Vendredi 19 février à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 2ème saison inédite de la série “Tropiques criminels” avec Sonia Rolland.

L'histoire en quelques lignes...

Mélissa Sainte-Rose n’est pas au bout de ses peines avec Gaëlle Crivelli. A peine celle-ci a-t-elle repris du service qu’elle résout une prise d’otages... en lui tirant dessus ! Mélissa doit aussi gérer la venue du père de ses enfants qui veut renouer avec elle et qui va finir dans le lit de Gaëlle. Mélissa hésite alors à rentrer en métropole mais une rencontre amoureuse en décidera autrement…

Cette nouvelle saison se compose de 8 épisodes inédits. Deux épisodes seront diffusés chaque vendredi soir.

Episode 1 Sainte-Luce

Gaëlle revient après être partie cinq mois en mer. Un retour fracassant car, lors d’une prise d’otage, elle n’hésite pas à tirer dans le gilet pare-balles de Mélissa pour détourner l’attention du preneur d’otages et permettre son arrestation. Leur première enquête les mène sur la mort d’une femme, dont le corps est retrouvé flottant dans la piscine d’un grand hôtel. En enquêtant, nos héroïnes découvrent que cette femme a brusquement disparu de son domicile il y a quatre ans. Elle a refait sa vie en Martinique sous une nouvelle identité. Plus étrange, son ex-mari et son fils, ceux qu’elle a abandonnés, sont justement en vacances dans l’hôtel où elle a été tuée.

Épisode 2 Les salines

Alors qu’elle fait son jogging sur la plage, Mélissa aperçoit une voiture en train de brûler. Son incendiaire s’enfuit en courant. Elle le prend en chasse, l'arrête... et découvre Chloé, sa fille ! Celle-ci explique qu’elle voulait se venger de Loïc Fabre, le propriétaire de la voiture, dont une vidéo circule sur le net où on le voit frapper un chien. Ce même Loïc Fabre dont le corps est découvert à quelques mètres de là.

Avec : Sonia ROLLAND (Mélissa SAINTE-ROSE), Béatrice de la BOULAYE (Gaëlle CRIVELLI), Julien BERAMIS (Aurélien CHARLERY), Arié ELMALEH (Franck), Valentin PAPOUDOF (Philippe DORIAN), Benjamin DOUBA PARIS (Lucas), Antoinette GIRET (Chloé), Stephan WOJTOWICZ (Commissaire Alain ETCHEVERRY).