“L'amour est dans le pré” : la saison 15 débute le 14 septembre sur M6 avec Karine Le Marchand

Lundi 14 septembre à 21:05, Karine Le Marchand donnera le coup d'envoi sur M6 de la 15ème saison de “L'amour est dans le pré”.

Après nous avoir confié avec courage leur profonde solitude sentimentale, 11 hommes et 2 femmes âgés de 37 à 63 ans, sont prêts pour le grand saut dans le vide, emplis d'espoir que leur rêve devienne réalité. L'heure est enfin venue pour nos 13 cœurs à prendre de se lancer, à corps perdu, dans cette quête absolue du grand amour.

Pour cette 15ème édition, place à l'inédit ! Finie la remise du courrier en groupe sous l'œil de Karine. Cette année, les agriculteurs vont découvrir « leur courrier du coeur » chez eux, à la ferme, en toute intimité, en toute émotion… et vont ainsi lancer, seuls, leurs invitations… en écoutant leur coeur ou parfois simplement leurs yeux.

Pour la première fois, Karine Le Marchand accompagne les agriculteurs lors des speed-dating...

Véritable cupidon de la saison 15, Karine Le Marchand retrousse ses manches et décoche ses flèches ! Pour la première fois dans l’histoire de « L’Amour est dans le pré », elle ira à la rencontre des prétendant(e)s juste avant leur rendez-vous pour mieux les connaitre et les détendre avant le moment fatidique. Elle sera également là pour épauler les agriculteurs avant et après leur speed-dating. Elle assistera, depuis un salon à l’écart, à l’intégralité des tête-à-tête et nous fera partager ses ressentis, ses larmes et surtout ses fous rires...

Avec ce nouveau rôle, Karine Le Marchand va apporter un vent de fraîcheur et une nouvelle dynamique dès les premières soirées de la saison 15.Entre confidences et conseils, elle sera un lien bienveillant entre les agriculteurs et les prétendant(e)s, présente pour les soutenir et les encourager dans ce moment crucial de leur vie sentimentale.