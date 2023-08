"L'amour est dans le pré" : Que sont-ils devenus ? 1ère partie sur M6 lundi 7 aôut 2023

Lundi 7 août 2023 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous propose de prendre des nouvelles des agriculteurs et agricultrices des précédentes saisons dans un premier numéro inédit de "Que sont-ils devenus ?".

Vous avez été témoins de leur quête amoureuse, de leurs larmes, de leurs fous-rires, de leurs regards langoureux, de leurs balades coquines en tracteur et bien-sûr de leurs inoubliables premiers baisers. Retrouvez une vingtaine de visages qui ont marqué ““L’amour est dans le pré”” dans un tout nouveau “Que sont-ils devenus ?”.

Pour cette prochaine grande réunion de famille, nous retrouverons nos agriculteurs à l’occasion d’une étape de l’“ADP Tour”, chez Vincent le Provençal, éleveur équin et charmeur numéro 1 de la saison 16.

Lancé en période de confinement, ce marché itinérant s’est imposé comme l’un des principaux rassemblements d’anciens membres de l’émission venus vendre leurs produits. Ce week-end chez Vincent sera le fil rouge de ce nouvel épisode de “Que sont- ils devenus?” au cours duquel Karine Le Marchand viendra prendre des nouvelles et prêter main forte pour les derniers préparatifs.

Que sont devenus nos agriculteurs depuis leur participation à l’émission ? Où en sont leurs histoires d’amour ? Les couples formés sont-ils toujours aussi solides ? Les célibataires ont-ils trouvé leur moitié ?

C’est l’heure de tout savoir !

Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé...

Qui ne se souvient pas de Laurent, éleveur de vaches allaitantes et de brebis de la saison 14 ? Lors de son passage dans l’émission, il avait touché en plein cœur les téléspectateurs avec son histoire d’amour avec Maud. Depuis, les problèmes financiers se sont accumulés, au péril de la santé de notre agriculteur et de son couple. Heureusement depuis Laurent a remonté la pente grâce à la solidarité des agriculteurs de “L’amour est dans le pré” et a également une bonne nouvelle à nous annoncer…

Sa cuisine, ses (mini) shorts et son débit de parole en ont fait l’autre coqueluche de la saison 14. Didier sera également au sommaire de ce nouveau numéro de “Que sont-ils devenus?”. Séparé il y a quelques mois d’Isabelle, il nous fera une belle présentation pour le moins… inattendue !

Visages forts de la saison dernière, Guillaume et Noémie et Alain “Chouchou”, se livreront sur les mois qui ont suivi la diffusion de l’émission.

Émeric, saison 13, nous présentera pour la première fois Anne-Lise, celle qui fait vibrer son cœur depuis 1 an et demi.

Gilles, héros de la saison 8, connu pour son mémorable agité de bâton, reviendra nous présenter Sylvie qu’il a rencontré grâce à “L’amour vu du pré” !

Mais aussi : “Les vieilles canailles” de “L’amour est dans le pré” Francis, Jean-François, Sébastien, Bernard Le Pyrénéen et Gilles le Meunier, des nouvelles de ceux que la France rêve de voir en couple Valentin et Aurélia, Cathy, Pierre et Frédérique, David, Vincent L’Ardéchois, Julie, Nathalie et Victor, Christophe (saison 9), Thierry “Le Montagnard” (saison 9), Mathieu…

Ils se sont dit "Oui"

Découvrez des images exclusives des nombreux mariages qui ont animés la grande famille de “L’amour ert dans le pré” ces deux dernières années.

Catherine et François (saison 14) et Lucile et Jérôme (saison 15), Laura et Benoît (saison 15) mais aussi Gégé et Anne-Marie (saison 12), Didier et Stéphanie (saison 8), Nicolas (saison 8) et Ludivine... Vous verrez que Cupidon ne s’est pas ménagé !

Sans oublier bien sûr, une mise à jour des naissances issues de l’émission !

Alors que la 18ème saison s’apprête à débuter, “L’amour est dans le pré” est fière de ses 27 mariages et aujourd’hui 83 bébés !

D’autres histoires d’amour ou d’amitié seront à découvrir dans ce "Que sont-ils devenus ?"