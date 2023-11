"L'amour est dans le pré" lundi 13 novembre 2023 : 1ère partie du bilan sur M6 - Vidéo

Lundi 13 novembre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la première partie du bilan de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré".

Après 12 semaines de romance agricole, il est temps de faire le bilan de cette saison 18 ! C’est à l’Île de Ré, dans un camping, que nos agriculteurs ont rejoint Karine Le Marchand pour faire le bilan de leur aventure.

Au programme de ce séjour, pétanque, baignades entre amis et surtout sessions délirantes de karaoké avec Charles, Patrice et tous les autres !

Entre rires, pleurs, coups de foudre et coups de gueule, la moisson de cette saison 18 ne vous aura pas laissés indifférents.

Alors, les couples qui ne sont formés sous nos yeux sont-ils toujours amoureux ? Les coeurs encore à prendre ont-ils aujourd'hui trouvés l'amour ?

Comment les agriculteurs vont-ils décrypter leur aventure ?

Il y a eu tellement de bouleversements depuis les séjours à la ferme que les bras vont vous en tomber ! Et vous allez être servis en révélations !

Les agriculteurs que vous allez retrouver dans cette première partie du bilan :

Premier tête à tête avec Anaïs, éleveuse de chèvres. Nous avions quitté la jolie bergère lovée dans les bras de Thomas.

Nous retrouverons ensuite un trio qui a marqué cette 18ème saison : Roméo, Jean-Paul et Olivier qui vont se faire remonter les bretelles par Karine Le Marchand pour leur comportement avec leurs prétendantes qui ont été plus que patientes avec eux pendant le séjour à la ferme... Vous saurez donc si Roméo est toujours avec Sophie, Jean-Paul avec Maria et Olivier avec Corinne.

David, l'agriculteur qui n'avait pas reçu ce courrier sera présent sur ce bilan et Karine Le Marchand va lui remettre, à sa plus grande surprise, une lettre... Un début d'aventure pour lui en cette fin de saison ?

Nous retrouverons également Julien, éleveur laitier du Doubs dont les yeux bleus aciers ont fait des ravages chez Thibault. Nous l'avions laissé la semaine dernière dans les bras de ce dernier après quelques étincelles. Vous allez découvrir lundi soir les dernières nouvelles croustillantes du couple...