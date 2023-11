"Familles de paysans : 100 ans d'histoire" : un document de Karine Le Marchand le 27 novembre 2023 sur M6

Lundi 27 novembre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 le documentaire inédit "Familles de paysans : 100 ans d'histoire" consacré à ces femmes et à ces hommes sans lesquels la France aurait un tout autre visage : nos agriculteurs.

De l’entre-deux-guerres à aujourd’hui, des images d’archives centenaires aux témoignages de 6 familles d’agriculteurs, ce documentaire, porté par Karine Le Marchand, retrace les bouleversements du monde agricole. En 100 ans, les agriculteurs ont vu se refaçonner leur métier : ils sont passés de la charrue au tracteur commandé par GPS, du fumier aux pesticides puis au bio, ils ont dû mécaniser leur exploitation, et produire toujours plus dans une logique industrielle.

La France comptait plus de 2 millions de fermes avant-guerre, elles sont moins de 400 000 aujourd’hui. "Familles de paysans" retrace 100 ans de la grande histoire agricole à travers le destin et les souvenirs émouvants de 6 familles d’agriculteurs d’aujourd’hui, passionnés par leur métier.

Les agriculteurs travaillent dur, élèvent des bêtes et cultivent la terre, chaque jour, pour nous nourrir avec passion.

6 familles d'agriculteurs : une même fierté

Ils sont éleveurs, céréaliers, maraîchers, et ils sont fiers d’être agriculteurs. Ils nous ont ouvert pour la première fois les portes de leur quotidien, de leur intimité et nous ont partagé leur histoire et leurs photos de famille.

Famille Auboussu // Éleveurs bovins depuis 5 générations / Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre)

Laurent est seul sur son exploitation depuis 2 ans et il peine à s’en sortir : pour un seul homme, son travail est harassant avec son troupeau de 110 vaches charolaises et 90 brebis et financièrement, il est à plus de 80% d’endettement. Ses enfants vivent en ville et, il le sait, ils ne reprendront pas sa ferme. Il sera ainsi le dernier de sa famille à être agriculteur. Malgré ses difficultés, Laurent fait face et travaille toujours avec passion.

Famille Barban // Éleveurs de brebis depuis 1904 / Valgaudemar (Hautes-Alpes)

Sur leur exploitation, 3 générations cohabitent et travaillent ensemble, ce qui crée quelques tensions entre la grand-mère, Josiane, le père, Thierry et le petit-fils, Thibault. En effet, si Josiane est ancrée dans ses traditions, son petit-fils, ne veut pas faire passer la ferme avant ses loisirs et sa vie. Thierry, le fils de Josiane et père de Thibault, n’a jamais choisi sa vie. Il travaille 80 heures par semaine et se sent las de cette vie de labeur.

Famille Boyer // Maraîchers depuis 1902 / Rognonas (Bouches-du-Rhône)

Dans les années 1970, Marie-France et Bernard sont incités à produire toujours plus. Ils se lancent alors dans la production d’une tomate qui se conserve très longtemps mais qui est peu savoureuse, la “long-life”. Ils se rendent compte de la faiblesse de ce système quand ces mêmes tomates venues de l’étranger inondent le marché français. Thierry, leur fils, va alors privilégier la qualité avec des tomates anciennes et sortir du système. Sa stratégie est un succès. Aujourd’hui, Thierry est fier de transmettre à ses deux enfants, Pauline et Clément, une exploitation rentable.

Famille Feugère // Céréaliers depuis 1890 / Quatremare (Eure)

Lorsqu’Angélique était enfant, elle ne se voyait pas agricultrice. Elle voyait son père, Michel, revenir plein de poussière des champs et sa mère, Huguette, être le bras droit de son père sans jamais être reconnue comme tel. Mais quand son père a annoncé prendre sa retraite, elle n’a pas hésité : elle a quitté son travail d’opticienne et a passé l’exploitation en bio. Car l’environnement pour elle est une affaire de santé pour toute la famille et pour les Français.

Famille Le Franc // Éleveurs laitiers depuis 1929 / Vains (Manche)

Comme de nombreux éleveurs laitiers, André Le Franc avait signé un contrat exclusif avec une laiterie se croyant protégé. Pourtant, en 2009, lors de la crise du lait, il comprend qu’il est en fait piégé. Il est d’ailleurs à l’initiative de l’épandage de lait au Mont-Saint-Michel. Aujourd’hui, il n’est plus en contrat avec les centrales d’achat : il transforme son lait en caramels et fait de la vente directe de lait et de fromages.

Famille Mazingarbe // Producteurs d’endives depuis 1924 / Bouvines (Nord)

Ils sont 3 à avoir repris l’affaire familiale créée par leurs grands-parents : Christophe, son frère Claude et son cousin Rémy. Ensemble, ils se sont associés et endettés de 3 millions d’euros pour moderniser l’exploitation. Chez eux, la crainte de la baisse des prix est constante.