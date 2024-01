"L'amour est dans le pré" : extrait du portrait de Manuela de la saison 19 - Vidéo

Lundi 8 janvier 2024 à partir de 21:10, Karine Le Marchand lancera la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans l'aventure.

En avant-première, découvrez le portrait de Manuela, 50 ans, éleveuse de poules d'ornement en Centre Val de Loire.

Notaire associée et directrice d’une ancienne école de notariat, Manuela a troqué sa tenue de maitre pour celle de maitre cocotte il y a tout juste 4 ans ! Aujourd’hui, elle dirige un monde merveilleux fait de plumes, de becs et de cocoricos, où cohabitent près de 25 espèces rares de poules de luxe, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Son nouveau quotidien à 50 ans : prendre soin de ses 300 pensionnaires, construire des poulaillers dans les écoles et les EHPADS, et donner des conférences sur les gallinacés. Et elle adore ça !

Qualifiée par elle-même d’“indragable”, Manuela cache derrière son sourire et son caractère fonceur un important manque de confiance en elle. Alors deux amies de la fac de droit ont décidé de lui venir en aide en l’inscrivant à l’émission.

Attirée par des hommes intelligents mais souvent plus âgés, notre poulaillère souhaite aujourd’hui changer son schéma amoureux pour retrouver confiance en l’amour. Malgré deux longues relations de 8 ans, elle n’a jamais vécu avec ses ex-compagnons et compte faire les choses différemment avec son futur amoureux. Ses critères : un homme gentil, souriant, aimant, bienveillant, capable de mettre des bottes pour l’aider comme d’aller se promener ou diner au restaurant avec elle. Surtout : entre 48 et 58 ans. Car après plusieurs déceptions, “il est peut-être temps de se calmer sur les écarts d’âge”.

Si votre coeur bat déjà pour Manuela, envoyez dès maintenant vos courriers assortis de photos récentes ou d’une vidéo à l’adresse suivante :

L’amour est dans le pré

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 2